Demnach sprach er sein späteres Opfer gegen 3 Uhr in der Dorfstraße in Obermenzing an und verwickelte den Mann in ein Gespräch über den Holocaust und den Nationalsozialismus. Während des Gesprächs schlug er dem Münchner plötzlich ins Gesicht, woraufhin dieser mit seinem Fahrrad stürzte und sich verletzte. Nach dem Schlag flüchtete der Unbekannte.