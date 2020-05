Noch während der Einsatz in Aubing lief, ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. In der Heliosklinik in Pasing sei ein größerer Andrang in der Notaufnahme. Es gebe fünf zum Teil schwer verletzte Personen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um einige Beteiligte der vorausgegangenen Massenprügelei in Aubing handelt. Zwei von ihnen werden noch immer stationär in der Klinik behandelt.