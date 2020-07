Geisterfahrer auf der A96 unterwegs

Demnach ist ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Ostallgäu am vergangenen Freitagnachmittag (15 Uhr) mit seinem blauen VW Golf an der Anschlussstelle LL-West falsch auf die A96 gefahren. Auf der Richtungsfahrbahn Lindau fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in Richtung München. Dabei benutzte er hauptsächlich den Standstreifen, laut Polizei war er jedoch teilweise auch auf der rechten Fahrspur unterwegs. An der Anschlussstelle Windach fuhr er dann wieder von der Autobahn ab. Während der Geisterfahrt kam es glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.