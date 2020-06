München - Die 63-Jährige aus Obergiesing hatte Mitleid mit dem Mann, der sie am Dienstagnachmittag in ihrer Wohnung am Wettersteinplatz besuchte. Er verkaufe Teppiche und gehe von Haus zu Haus, erzählte der Mann. Als die Münchnerin Interesse zeigte, begann er zu jammern. Es gehe ihm schlecht, er habe finanzielle Probleme, behauptete der Verkäufer – ein Trick, den Gauner oft anwenden. Die 63-Jährige entschloss sich, dem Teppichverkäufer zu helfen. Im Tausch gegen einen bunten Teppich übergab sie dem Fremden Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro.