Rentnerin übergibt Unbekannter 10.000 Euro

Eine über 85 Jahre alte Rentnerin aus Milbertshofen erhielt am Montag letzter Woche einen beunruhigenden Anruf. Sie glaubte, ein guter Freund sei in der Leitung und in einer finanziellen Notlage. Der Anrufer behauptete, er habe Probleme beim Kauf einer Wohnung. Er brauche dringend die Unterstützung seiner "Bekannten". Er benötige 20.000 Euro.