Feige Attacke auf Münchner in der U6

Eigentlich hatte der junge Mann am Samstag, den 8. Dezember, nur seine Familie in Freimann besuchen wollen und war gegen 14.20 Uhr am Odeonsplatz in die U6 eingestiegen. Dass an diesem Tag der FC Bayern gegen den 1. FC Nürnberg in der Allianz Arena spielte, davon hatte er keine Ahnung, der 21-Jährige interessiert sich nicht für Fußball.