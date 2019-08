Schliersee - Wie Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag in Schliersee auf einen ihm entgegenkommenden Radfahrer eingeschlagen, sodass dieser mit seinem Mountainbike stürzte und sich dabei "nicht unerheblich" verletzte. Der Wanderer ließ den Verletzten dann einfach auf der Forststraße liegen und setzte seinen Weg - nach einem kurzen Streitgespräch - in Richtung Kreuzbergalm fort.