Maxvorstadt - Am Josesphsplatz in München haben sich am Mittwoch rund 30 bis 40 Personen geprügelt. Zeugen riefen gegen 23:10 Uhr die Polizei, die sofort mit mehreren Streifen anrückte. Bei der Schlägerei soll es sich nach AZ-Informationen um eine geplante Schlägerei zwischen Löwen- und Bayernfans gehandelt haben.