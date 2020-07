Frau auf Fuß gestiegen: Begleiter rastet aus

Der junge Mann sei demnach zuvor in der U-Bahn versehentlich einer Frau auf den Fuß gestiegen, wofür er sich mehrfach entschuldigte. Als der 24-Jährige den Zug an der Haltestelle Quiddestraße verließ, nahm der Begleiter der Frau die Verfolgung auf. An der Oberfläche schlug der Unbekannte den jungen Mann zu Boden und trat ihm daraufhin wiederholt ins Gesicht, anschließend ergriff der Angreifer die Flucht.