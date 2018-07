Polizei schnappt "Sugarbabe" Mit Sex-Date in die Falle gelockt und ausgeraubt

Einen Mann, der sich mit einer Münchnerin (23) über dieses Portal verabredet hatte, kam das in doppeltem Sinne teuer zu stehen. Zum mehrstündigen Sex, für den er bereit war, über 2.000 Euro zu zahlen, kam es gar nicht erst. Stattdessen wurde der 29-Jährige von einem Komplizen der jungen Frau mit Pfefferspray wehrlos gemacht und ausgeraubt.



Die Tat geschah bereits vor drei Monaten in Konstanz am Bodensee. Man verabredete sich auf dem Parkplatz vor einem B&B-Hotel in der Line-Eid-Straße. Die 23-Jährige erschien am 19. April nachmittags in schwarzen Leggins und einem grauen Top. Auf dem rechten Oberarm hatte sie ein Tattoo mit Leopardenmuster - und noch ein paar andere Tätowierungen an anderen Stellen.