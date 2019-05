München - An der Heilig-Geist-Kirche sitzen zwei Bettler mit ihren Hunden, ein paar Meter weiter am Alten Rathaus ein weiterer mit Hund. Er hat dem kleinen Mischling ein Kapuzenshirt übergezogen. "Schau mal, wie niedlich", sagt ein Mädchen im Vorbeigehen zu seiner Mutter. Sie werfen fünf Euro in den Korb am Boden. Die Mitleidsmasche zieht, der Bettler ist zufrieden.