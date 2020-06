So wie bei einem 41-jährigen Möbelpacker, den die Polizei am Donnerstagmittag bei seinen illegalen Geschäften in der Nähe der Kesselbergstraße beobachtete. Die Beamten sahen, wie der Mann Drogen an einen Abnehmer übergab. Der Möbelpacker wurde festgenommen. Mit einer richterlichen Anordnung wurde wenig später die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Polizisten neben Marihuana und Haschisch (insgesamt mehr als 100 Gramm) einen Totschläger, einen Baseballschläger und eine Gaspistole.