München/Baierbrunn - Schlimmer Rassismus-Vorfall in München! Wie die Polizei berichtet, hat am vergangenen Montagabend ein angetrunkener 58-Jähriger einen dunkelhäutigen Mann in einer S-Bahn beleidigt. Laut Polizei soll er dem bislang unbekannten Opfer gesagt haben: "Du gehörst doch vergast und du solltest mal Linde-Gas einatmen."