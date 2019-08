München / Berg am Laim – Ein illegales Autorennen auf dem Mittleren Ring in der Nacht von Sonntag auf Montag hat mit einem Unfall im Leuchtenbergtunnel ein jähes Ende gefunden. Wie die Polizei berichtet waren zwei 20-Jährige, einer mit einem alten BMW 5er und der andere mit einem VW Jetta mit viel zu hoher Geschwindigkeit in nördlicher Richtung im Leuchtenbergtunnel unterwegs, als der BMW-Fahrer die Kontrolle verlor.