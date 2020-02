Die 15-jährige Schülerin vertraute sich nach der Tat in der Schule einer Lehrerin an. Sie erzählte, dass sie von dem Mann am 17. Februar gegen 21 Uhr zu Hause abgeholt wurde. Er fuhr mit ihr zu einem ihr unbekannten, menschenleeren Ort. Dort küsste er die 15-Jährige gegen ihren Willen und berührte sie im Intimbereich.