Ein Münchner Fotograf wurde am Rande einer Pegida-Demo eine Dreiviertelstunde von der Polizei befragt – so berichtet es der BJV. Das war am 6. August. Dem Fotografen war von Rechten vorgeworfen worden, er habe Porträtaufnahmen gemacht. Daraufhin hatte die Polizei laut BJV sein Bildmaterial gesichtet, festgestellt, dass es keine Porträtaufnahmen gibt und trotzdem die Speicherkarte sichergestellt. Zudem waren die Personalien des Mannes aufgenommen worden, obwohl er sich eindeutig als Journalist ausweisen konnte. In dieser Dreiviertelstunde konnte der Fotograf seiner Arbeit nicht nachgehen.