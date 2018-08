Nürnberg – Nicht nur der Mensch lechzt dieser Tage nach jeder Abkühlung, die er bekommen kann. In Nürnberg wollte sich ein verirrtes Schaf in einem Garten-Pool abkühlen. Das Problem: Es war schon lange nicht mehr geschoren worden und dazu auch noch mit drei kleinen Lämmchen trächtig. Die Wolle saugte sich im Wasser voll, das ohnehin schon übergewichtige Tier schaffte es so nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Schwimmbecken.