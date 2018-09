Polizei hat Ermittlungen aufgenommen Daniel Küblböck: Suche wurde eingestellt, Familie hofft weiter

Familie hofft weiter

Küblböcks Familie hatte am gestrigen Montag auf der Homepage des 33-Jährigen ebenfalls ein Statement veröffentlicht. "Wir denken mit all unserer Kraft und Liebe an Daniel und hoffen auf ein großes Wunder", heißt es darin. Die Schiffe in diesem Gebiet seien informiert worden "weiterhin Ausschau zu halten".