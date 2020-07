Statt 90 Platzverweisen wie am Mittwoch gibt es am Samstag nicht einmal zehn. "Gravierende Vorfälle gab es nicht", bestätigt ein Polizeisprecher. Die Karl-Theodor-Wiese am Monopteros: Am Samstag hätte sie die Vorlage für ein Wimmelbild des Kinderbuch-Zeichners Ali Mitgutsch sein können: Eltern picknicken mit ihren Kindern, Münchner sonnten sich am Eisbach, andere spielen Federball oder treffen sich einfach nur mit Freunden. In den vergangenen Monaten wurde der Englische Garten bei schönem Wetter so intensiv genutzt wie wohl nie zuvor.