Tanja fehlte unentschuldigt in der Schule

Berichte von Jugendlichen lassen vermuten, dass es in der Familie schon länger schwerwiegende Konflikte gab. In der Woche vor dem Verschwinden von Mutter und Tochter fehlte Tanja, wie sie auch genannt wurde, offenbar drei Tage unentschuldigt in der Schule. Erst nach mehreren Anrufen soll das Schulsekretariat erfahren haben, dass sie krank sei. Einigen Mitschülern sei das "suspekt" vorgekommen, äußerte sich ein Mädchen in einem Internetforum.