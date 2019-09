Autoschieber von Polizei gefasst

Am Münchner Hauptbahnhof hat das Kommissariat K51, zuständig für organisierte Bandenkriminalität, einen 42-Jährigen aus Serbien gefasst, als er bei einem Vermieter am Montag einen Mercedes (Wert 60.000 Euro) abholen wollte. Ein zweiter Wagen, ein Peugeot (40.000 Euro), den er ausgeliehen hatte, stand in einer Tiefgarage in der City bereit zur Abholung. Ein Komplize sollte das Auto ins Ausland schaffen.