Noch am Boden liegend, wurde der 15-Jährige daraufhin von einem Taxi mit zwei Rädern überrollt. Zeugenaussagen zufolge hielt der Taxler daraufhin kurz am Fahrbahnrand an. Als sich hinzugekommene Ersthelfer um den verletzen Jungen kümmerten, ergriff der Taxifahrer kurzerhand die Flucht in Richtung München.