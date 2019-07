Täter erbeutet mehrere hundert Euro

Auch, was wörtlich auf dem Zettel stand, ist derzeit unbekannt. Laut der jungen Frau war es die Information, dass dies ein Überfall sei und er Geld haben wolle. Kurz sprach der Räuber dann doch mit der Filialmitarbeiterin, so dass sie feststellen konnte, dass er akzentfrei Deutsch konnte. Die Frau fühlte sich bedroht, öffnete nun die Tageskasse, nahm einige Hundert Euro heraus und schob sie dem Räuber hin. Das reichte offenbar. Der große Mann im roten Shirt packte das Geld eilig in die Tüte und verschwand in unbekannte Richtung, während die Überwachungskameras den ganzen Vorgang filmten. Am Montagabend war er weiterhin auf der Flucht. Die meisten Kunden, die sich zu der Zeit in der Bankfiliale aufhielten, bemerkten gar nichts von dem Überfall.