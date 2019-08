Bub mit Holzsplittern am Auge getroffen

Der Bub habe mit einem anderen Kind im Innenhof gespielt und sei von einer heruntergeschmissenen Couch nur knapp verfehlt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Couch landete, splitterten Holzteile ab und trafen den 4-Jährigen am Auge. Wegen einer Schürfwunde ging er mit seinem Vater noch am Mittwoch zum Arzt.