Polizei ermittelt noch US-Rapper Marlo wurde in seinem Auto erschossen

Im Jahr 2017 wurde Marlo bei Quality Control Music in Atlanta unter Vertrag genommen. Das Label brachte unter anderem auch Migos, Lil Yachty und Lil Baby hervor. Während das Label als Geburtsjahr 1993 angibt, wird er bei der Polizei als 30-Jähriger geführt. Der Rapper war auch Vater. Am amerikanischen Vatertag Ende Juni bedankte er sich via Instagram bei seinen Kindern. "Ich würde euch für nichts in der Welt eintauschen", so Marlo damals.