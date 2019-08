Obersendling - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Samstag kurz vor Mitternacht in Obersendling ermittelt die Münchner Polizei wegen eines illegalen Straßenrennens. Im Verdacht steht ein 21-Jähriger aus München, der in den Unfall verwickelt war, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.