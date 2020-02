München - Ein 80-Jähriger Mann wird in München vermisst. Wie die Polizei meldet, verließ der Rentner am Mittwoch gegen 9 Uhr seine Wohnung in der Appenzeller Straße und kehrte seitdem nicht dorthin zurück. Alle Kontaktversuche blieben bislang erfolglos, so die Polizei.