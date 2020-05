Großhadern - Erst kaufte er Alkohol, dann kam ein Tankstellenkunde wieder und bedrohte den Mitarbeiter: Als er gegen 4 Uhr den Müll entsorgte, bemerkte ein Tankstellenmitarbeiter (29) in der Nacht zum Samstag einen Mann im Verkaufsraum der Tankstelle in der Würmtalstraße. Der 29-jährige Mitarbeiter erkannte den Mann wieder, weil dieser laut Polizei gegen 23.30 Uhr an der Tankstelle Alkohol gekauft hatte.