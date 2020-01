Zwei Männer klingelten am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einer Rentnerin in der Emdenstraße (Ramersdorf). Sie behaupteten, dass der Dachstuhl des Gebäudes repariert werden müsse. Während der eine Mann mit der über 70 Jahre alten Rentnerin in den Keller ging, machte sich der vermeintliche Kollege auf ins Obergeschoss. Dort durchsuchte der Gauner das Schlafzimmer. Im Nachtkästchen fand er Goldschmuck, Münzen und Bargeld im Gesamtwert von rund 3.000 Euro.