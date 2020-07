Am Donnerstag - gegen 19 Uhr - sei die 47-jährige Münchnerin mit ihrem Fahrrad im Bereich der Pappelallee zur Röhrichtstraße unterwegs gewesen. Ein unbekannter Mann habe sie plötzlich vom Rad gestoßen und in ein angrenzendes Maisfeld gezogen, zeigte die Frau bei der Polizei an.