Corona-Vorgaben werden großteils eingehalten

Auch in Mittel- und Unterfranken zeigte sich die Polizei am Freitag zufrieden. Die Einsätze hielten sich "im normalen Rahmen", so ein Sprecher in Nürnberg. Entspannt war die Lage der Polizei zufolge auch in Oberbayern. Es seien zwar viele Leute draußen, "die Vorgaben werden im Großen und Ganzen aber eingehalten", sagte ein Sprecher.