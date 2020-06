Sogar das beliebte Pumps Race soll es in diesem Jahr geben – wie die Dragqueens in hohen Schuhen in absurden Disziplinen gegeneinander antreten sollen, will Breyer aber noch nicht verraten. Am 11. Juli sollen in der ganzen Stadt kleine, dezentrale Demonstrationen stattfinden. "Gegen Hass – Bunt, gemeinsam, stark" ist das Motto des CSD in diesem Jahr. "Es krankt in unserer Gesellschaft und unserer Welt. Überall begegnen wir Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Sie trifft oft die Randgruppen unter uns", wird das Motto erklärt.