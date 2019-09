1860-Führung wirft Ismaik Respektlosigkeit vor

Die Löwen stellen den Sachverhalt nun komplett anders dar. In einer öffentlichen Stellungnahme hat der Verein zudem erklärt, dass er sich Ismaiks öffentliche Kritik nicht mehr gefallen lassen will. "Wir sind nicht bereit, wiederkehrende Entgleisungen, die zumeist über sein Facebook-Profil 'Ismaik1860', aber auch in Interviews, verbreitet werden, zu akzeptieren", hieß es in einer Mitteilung auf der 1860-Website, in der die Löwen-Führung "häufig gestellte Fragen" beantwortet.