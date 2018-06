Politikwissenschaftler im AZ-Interview "Erdogans Wille wird in Zukunft zum Gesetz"

AZ: Herr Schulz, was bedeutet der Sieg Erdogans für die Türkei – mit Blick auf das neue Präsidialsystem, das er einführt?

LUDWIG SCHULZ: Es ist anders als im Präsidialsystem, das wir zum Beispiel aus den USA mit ihrer Gewaltenteilung kennen. Der Präsident wählt zugleich in seiner neuen Funktion als Chef der AKP die Kandidaten für Parlamentswahlen aus. Das bedeutet, dass er als Chef der Exekutive Einfluss nimmt auf die Zusammensetzung der Legislative. Er kann im Grunde durchregieren, sein Wille wird in Zukunft zum Gesetz. Das sollte in einer Demokratie nicht der Fall sein. Genauso kann der Präsident Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der obersten Richterschaft, und so konterkariert er auch die Gewaltenteilung zwischen Justiz und Exekutive.