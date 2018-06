Politiker schreiben diese Geschichte fort: Charles de Gaulle und Konrad Adenauer etwa, als sie am 23. Januar 1963 in Paris den Elysée-Vertrag unterzeichnen und damit das Ende einer Erzfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland besiegeln. Oder Helmut Kohl und François Mitterand, als sie im Herbst 1984 Hand in Hand an den Gräbern von Verdun stehen.