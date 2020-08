Podcast wird fortgesetzt "Das Coronavirus-Update": Christian Drosten bekommt Unterstützung

Ciesek ist Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und hat eine Professur an der Goethe-Universität. Zurzeit forscht sie unter anderem an wirksamen Medikamenten gegen Covid-19 und an geeigneten Teststrategien. Sie freut sich darauf, "für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um SARS-CoV-2 zu leisten", sagt die Medizinerin, die am 8. September 2020 zum ersten Mal bei "Das Coronavirus-Update" zu hören ist.