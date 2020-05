"Pocher & Papa auf Reisen" Neue Dokureihe: Oliver Pocher geht mit seinem Vater auf Weltreise

Comedian Oliver Pocher (42, "Oliver Pocher Live - It's my Life") geht mit seinem Vater Gerhard (70) auf Weltreise - fürs Fernsehen. Die neue Dokureihe "Pocher & Papa auf Reisen" startet am 19. Juni um 20:15 Uhr mit Teil eins auf RTL. Der zweite Teil flimmert genau eine Woche später zur selben Sendezeit über die Bildschirme. In der Show entdeckt das ungleiche Duo - Oliver Pocher gilt als frech, laut und provokant, sein Vater ist ein braver Buchhalter - zuerst in Thailand, dann in den USA bizarre Bräuche, seltsames Essen und fremde Sitten.