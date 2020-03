Pocher gewinnt zahmes TV-Duell Pocher vs. Wendler: "Schatzi, jetzt streng dich mal an!"

Dazu kam es aber nicht, im Gegenteil. Bei allen Beteiligten wuchs während des Zwists die Zahl ihrer Follower, Pocher konnte in den vergangenen Wochen auf Instagram die Millionenmarke knacken, bei rund 250.000 stand er vor den Parodien. Wendlers bis dato weitestgehend unbekannter Song "Egal", Pochers liebstes parodistisches Ziel, schaffte es in der Zwischenzeit sogar in die Top Ten der Charts. Wendler-Manager Markus Krampe machte bei RTL kein Geheimnis aus dem entstandenen Mehrwert: "Für Michael Wendler war das schon ein Gewinn, was jetzt passiert ist. Das kann man nicht anders sagen." Statt Pocher also anzuzeigen, forderte Wendler ihn öffentlich heraus, Pocher vermeldete tags darauf: "Challenge accepted."