Geschehen könnte das nach der Europawahl, wenn die derzeitige SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley als Justizministerin aufhört, ins EU-Parlament geht und eine Rochade im Kabinett notwendig macht. Der Schwung aufseiten der Sozialdemokraten könnte auch CDU und CSU erfassen, bei der CSU wären dann zwei von dreien fällig, wird spekuliert.

Gehen müssten nach diesen Gedankenspielen Scheuer und Seehofer, nur mit Gerd Müller sei Söder grundlegend zufrieden, heißt es. Der Entwicklungsminister liefert in seinen Augen eine solide Arbeit ab. Er ebnete ihm zudem den Weg nach Afrika. Mit dieser Reise und einer Tour durch Bulgarien, Kroatien und Österreich kurz darauf demonstrierte Söder, dass er auch auf internationalem Parkett mitmischen will. Um Ungarn, zu dessen umstrittenen Machthaber Viktor Orbán Seehofer enge Kontakte pflegte, machte Söder dabei einen demonstrativ großen Bogen.

Das hat Söder Seehofer voraus

Söder verbindet in Berlin mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zudem ein gutes Verhältnis und damit etwas, was es bei Seehofer und Merkel nicht gab. Insgesamt habe er ein unerwartet feines Gespür für die Befindlichkeiten in der CDU entwickelt, urteilen Weggefährten. Es sei ihm sogar gelungen, "Scharfmacher" wie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt "einzubremsen". Und er habe es auch geschafft, der Zusammenarbeit zwischen der bayerischen Staatskanzlei und dem Bundeskanzleramt wieder eine klare Struktur zu geben.

Zwei Ereignisse brachten Söder vor allem dazu, seine Politik zu ändern und sich sowie die CSU wieder mehr in die politische Mitte zu rücken. Das eine war eine Umfrage im August 2018, nach der eine rechnerische Mehrheit gegen CSU und AfD im Landtag möglich schien. Das andere war die Radikalisierung der AfD, die in Chemnitz Seite an Seite mit Rechtsextremen demonstriert stilisiert hatte. Söder riss das Ruder herum, indem er der AfD unmissverständlich den Kampf ansagte, sich von Begriffen wie "Asyltourismus" ausdrücklich distanzierte und den Bürgern in Bayern vor Augen führte, dass ohne die CSU die politische Stabilität im Freistaat in Gefahr sei. Das wirkte.

CSU bekennt sich zur Europäischen Idee

Ergebnis einer Wahlanalyse in der CSU war aber auch, dass der fortgesetzte Streit in der Union längerfristigen Schaden angerichtet hatte.

Heute würde sich Söder wohl lieber die Zunge abbeißen, als noch einmal solche Sätze wie am 14. Juni 2018 zu sagen. Die CSU zetert nicht mehr über Europa, sie bekennt sich zur Europäischen Idee. In seiner Regierungserklärung im Dezember 2018 forderte Söder "ein gemeinsames Bekenntnis für ein demokratisches, optimistisches und geeintes Europa".

Einen Grund, seinen Kurs zu ändern, gibt es für Söder derzeit nicht. Er agiert in der CSU konkurrenzlos und kann sich dadurch bestätigt fühlen, dass er als Person in Umfragen besser wegkommt als Partei und Regierung. Das gilt in München, das gilt aber noch mehr in Berlin. Söder ist zu einem Machtfaktor in der Bundespolitik geworden.

