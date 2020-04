Plötzlich ist er grau Corona-Krise zwingt Chris Töpperwien zur Typveränderung

Seit Anfang der Woche präsentiert sich Töpperwien bei Instagram mit einem neuen Look. Der schwarze, stets in Form gestylte Anchor-Bart musste weichen. Ab sofort trägt der 46-Jährige einen grauen Vollbart und auch die Haaransätze schimmern silbern. Dem Großteil seiner Fans und Follower, darunter Natascha Ochsenknecht und Ennesto Monté, scheint das neue Aussehen des Unternehmers zu gefallen. Vor allem die Natürlichkeit des Looks wird gelobt.