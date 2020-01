München - Frank Mauer legte nach den beiden Pleiten am Wochenende den Eishackler-Finger in die Wunde der Red Bulls. "Wir reden vor dem Spiel darüber, dass wir weniger Strafen nehmen sollten und nehmen dann doch zu viele", schimpfte der Nationalstürmer, nachdem der EHC Red Bull München beim 1:5 am Sonntagabend in Wolfsburg die zweite Niederlage dieses Wochenendes kassiert hatte.