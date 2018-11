Pleite nach erstem Platten-Deal Adam Levine: Job bei Burger-Kette hielt ihn über Wasser

War Adam Levine (39), Frontmann von Maroon 5 ("Red Pill Blues"), schon immer ein erfolgreicher Künstler? Mitnichten! Dies gab er jetzt in der TV-Show "Voice-Coaches on Blast", die exklusiv bereits dem "People Magazine" vorliegt, bekannt und sprach über seine schwere Anfangszeit. Zwar habe er bereits in sehr jungen Jahren einen Platten-Deal an Land gezogen, das sei aber ein ziemlicher Reinfall gewesen. Anschließend musste er bei der Burger-Kette Johnny Rockets anfangen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Anschließend habe er dann einen Job als Produktionsassistent bei einer TV-Show bekommen.