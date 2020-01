München - "Das ist eine harte Niederlage". Kapitän Danilo Barthel und Topstar Greg Monroe stellten wortgleich fest, was den Basketballern des FC Bayern am Donnerstagabend in Mailand widerfahren war. Mit 20 Punkten Vorsprung hatte der FCBB in dieser Euroleague-Partie zwischenzeitlich geführt (60:40 nach 25 Minuten), verlor aber im letzten Viertel komplett den Faden und musste am Ende eine knappe Niederlage (78:79) hinnehmen.