BBL-Pause bis März

In der BBL haben die Bayern sogar bis zum 1. März Pause, wenn sie die Baskets Oldenburg, die am Sonntag (20.30 Uhr) im Pokalfinale auf Alba Berlin treffen, zum Topspiel empfangen. Barthels Plan: "Wir müssen jetzt Energie tanken für die zweite Halbzeit der Saison." In der geht es für die Bayern in der Euroleague nun ausschließlich noch darum, sich nicht als Tabellenletzter aus dem Wettbewerb zu verabschieden.