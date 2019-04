Lissabon - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt droht in der Europa League das Aus. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon 2:4 (1:2) und muss damit im Rückspiel in einer Woche mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen.