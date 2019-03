Unterhaching - 2019 ist weiter nicht das Jahr der SpVgg Unterhaching: Am 27. Spieltag setzte es vor heimischem Publikum eine 0:1-Niederlage gegen den SV Meppen. Markus Piossek köpfte die Gäste nach einer Flanke von René Guder bereits nach vier Minuten in Führung und sorgte so für den Endstand.