Basketball-Playoffs: Ausgleich im Halbfinale

Und so mussten die Münchner in der Halbfinalserie der Playoffs um die deutsche Meisterschaft den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Dabei hatten sie Bamberg bis kurz vor der Pause eigentlich ähnlich dominiert wie schon beim Auftakterfolg (95:72) in München und führten bereits mit 13 Punkten (31:18). Der Auswärtssieg und damit das vorentscheidende 2:0 in der Best-of-five-Serie schien greifbar. Doch wie so oft in wichtigen Partien in dieser Saison, gab der FCBB das Spiel noch aus der Hand. Und das lag nicht nur an Wrights Gala-Auftritt.