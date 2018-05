Players Night der BMW Open Spiel, Satz und Party! Promis eröffnen Münchner Tennisturnier

Alexander Zverev schlug die Nägel am schnellsten in das Holzbrett. Und die deutsche Nummer eins durfte dann auch gleich auf der Bühne stehen bleiben, er wurde mit dem "Iphitos Award" geehrt – überreicht von Tennislegende Boris Becker. "Ich musste viele Jahre warten, um diesen Preis einzuheimsen", so Becker, "du bekommst ihn schon mit 21 Jahren. Warum? Du bist bereits auf Rang drei der Weltrangliste vorgesprintet, bist extrem zielstrebig, hochkonzentriert und bis in die Fingerspitzen motiviert. Für viele bist du der beste Nachwuchsspieler der neuen Generation. So auch für mich."