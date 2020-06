"Playboy"-Shooting "Wilsberg"-Star Ina Paule Klink wagt mit Aktfotos ein neues Abenteuer

"Es ist keine Entscheidung gegen 'Wilsberg', sondern für die anderen Dinge, die ich über die Jahre vernachlässigen musste", meint sie. Die 40-Jährige möchte ihre Musikkarriere vorantreiben. Bammel vor dem, was kommen mag, hat sie nicht. "Ich würde behaupten, dass ich mich noch nie so mutig und stark gefühlt habe wie jetzt mit 40. Ich war noch nie so im Reinen mit mir." Dies sei auch der Grund, weshalb sie sich für das freizügige Shooting entschieden hat. Die Schauspielerin möchte "so lange wie möglich auf Abenteuersuche sein" - und der "Playboy" gehöre dazu.