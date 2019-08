Wird es auch in der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel nicht an nackter Haut mangeln? Darauf deuten zumindest die Aussagen von Sylvia Leifheit (43) hin, die inzwischen als zehnter Name für die anstehende siebte Staffel (ab 9. August, 20:15 Uhr, Sat.1) im TV-Container angekündigt wurde. So sagt die Schauspielerin, die unter anderem aus diversen Rosamunde-Pilcher-Filmen bekannt ist, in der neuesten "Playboy"-Ausgabe: "Ich fordere Respekt vor der Lust der Frau, sich zu zeigen. [...] Ich möchte Objekt der Begierde sein!"